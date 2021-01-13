美股消息面：

1.美元與美債息回落，以及美國擴大激勵將推升通膨的前景帶來支撐，周二現貨金小漲0.2%，報每盎司1,848.31美元。惟紐約期金收跌0.4%，為每盎司1844.20美元。白銀漲2.3%，報每盎司25.49美元。鉑金漲3.3%，報1,065.42美元。鈀金漲0.4%，報2,381.18美元。

2.沙烏地阿拉伯自願減產的計畫持續帶來提振，緩解了市場對全球疫情持續升高將抑制燃料需求的擔憂，周二倫敦布蘭特期油漲92美分或1.7%，收在每桶56.58美元，盤中一度站上56.75美元，創下去年2月來最高，但仍略低於11個月高點（57美元）。美國期油漲96美分或1.8%，為每桶53.21美元。

3.經濟復甦前景帶動澳元、新西蘭元等風險型貨幣上漲，周二美元指數回軟，尾盤美元指數跌0.44%，報90.074，為4個交易日以來首次下跌。

4.路透社報導，美國總統當選人拜登將提名前財金監管官員根斯勒（Gary Gensler）接任美國證券交易委員會（SEC）主席。根斯勒在前總統歐巴馬任期內，於2009年至2014年擔任美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席，並在拜登當選後負責過渡期的金融監管事務。

5.美國勞工部公布的職缺與勞動力流動調查（JOLTS）報告，去年11月經季調後職缺數降至652.7萬個，較去年10月修正後的663.2萬個下滑，但高於市場預期的645萬個。

(時報資訊)