(更新股價)

上午10時19分，矽力-KY股價首次觸及3000元，當時大立光股價2995元，矽力-KY正式登上新股王寶座。不過位子還沒坐熱，僅1分鐘後又開始下行，股王隨即被大立光奪回。10時31分，大立光暫報2995元，矽力-KY為2975元。

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電源管理晶片廠矽力-KY股價持續攀高，一度達新台幣2995元，再創新天價，一度追平大立光，同列台股股王。

矽力-KY去年營運表現亮麗，在5G、快速充電與電信產品出貨暢旺帶動下，總營收攀高至139.36億元，年增29.3%，創歷史新高紀錄。

法人預期，隨著5G與快速充電市場需求持續成長，此外，矽力-KY還可望受惠晶片漲價與中國大陸半導體自主化效益，今年營運將可更上層樓，續創歷史新高。

矽力-KY今天在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，一度達2995元，大漲255元，漲幅達9.3%。

另一方面，大立光去年營運則面臨下滑壓力，總營收559.44億元，年減7.9%，每股純益182.86元，年減13.2%，今年1、2月動能依然疲弱，影響股價表現疲弱，今天一度被矽力-KY追平，面臨股王寶座保衛戰。（編輯：楊凱翔）1100113

(中央社)