(更新股價)
上午10時19分，矽力-KY股價首次觸及3000元，當時大立光股價2995元，矽力-KY正式登上新股王寶座。不過位子還沒坐熱，僅1分鐘後又開始下行，股王隨即被大立光奪回。10時31分，大立光暫報2995元，矽力-KY為2975元。
----------------
電源管理晶片廠矽力-KY股價持續攀高，一度達新台幣2995元，再創新天價，一度追平大立光，同列台股股王。
矽力-KY去年營運表現亮麗，在5G、快速充電與電信產品出貨暢旺帶動下，總營收攀高至139.36億元，年增29.3%，創歷史新高紀錄。
法人預期，隨著5G與快速充電市場需求持續成長，此外，矽力-KY還可望受惠晶片漲價與中國大陸半導體自主化效益，今年營運將可更上層樓，續創歷史新高。
矽力-KY今天在市場買盤持續積極湧入下，股價延續強勁走勢，一度達2995元，大漲255元，漲幅達9.3%。
另一方面，大立光去年營運則面臨下滑壓力，總營收559.44億元，年減7.9%，每股純益182.86元，年減13.2%，今年1、2月動能依然疲弱，影響股價表現疲弱，今天一度被矽力-KY追平，面臨股王寶座保衛戰。（編輯：楊凱翔）1100113
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。