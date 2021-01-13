在美國總統川普鼓吹下，大批川粉6日闖進國會滋擾選舉人票認證，震驚全美並引起各界強烈抨擊，民主黨人也準備因此在13日再次對川普發動彈劾。雖然在「通烏門」彈劾中，川普在參議院占多數優勢的共和黨人護航下逃過一劫，不過這次已有愈來愈多如參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）等大咖議員改口認為川普應受彈劾且有助「清黨」，也有共和黨議員主動提出彈劾。

對於民主黨主動發起對川普彈劾，已有愈來愈多如參議院共和黨領袖麥康納等大咖議員對此默許，也有共和黨眾議員們也主動發起彈劾。

Republicans begin to join impeachment push https://t.co/UWv52FsP1G — The Washington Post (@washingtonpost) January 13, 2021

據美國有線電視新聞（CNN）網指出，在上週國會暴動後，原本川普在參議院最重要的政治盟友、多數黨領袖麥康納與川普關係已生變；一名熟悉兩人的消息人士表示，麥康納對川普極度火大，而《紐約時報》也指出，麥康納也認為川普應該受到彈劾，也很「高興」民主黨主動發起，這會有助共和黨將川普「清除」出去。

CNN也報導，共和黨內第三號人物、眾議院共和黨黨團會議主席、前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女麗茲（Liz Cheney）也發表聲明，支持彈劾川普，表示「美國歷屆總統中，在其任內從來沒有做過如此背叛憲法的行為」。她在聲明中指出，正是川普召集了暴民、煽動其怒火，鼓吹他們攻擊國會，接下來一切都是源自川普的所作所為，「總統應該立即並強力介入停止暴力，但川普沒有」。

目前加上第一個表明將彈劾川普的共和黨眾議員卡特科（John Katko）以及眾議員金辛格（Adam Kinzinger），共和黨內已有3位議員正式聲明要對川普提彈劾，這也是自前總統尼克森（Richard Nixon）1974年辭職下台以來，首度有總統所屬政黨的領導人支持彈劾案。

CNN報導指出，一名白宮官員預測會有至少20位、甚至更多共和黨眾議員支持13日彈劾川普；另外一位共和黨消息人士則估計10位至25為之間支持彈劾。另外，主導「通烏門」調查川普的民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）表示，麥康納對彈劾川普表開放態度，這對參議院而言是「潛在的地震」，並表示「如果有可觀數量的共和黨人支持彈劾，我也不會覺得很意外」。

(中時新聞網)