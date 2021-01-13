美國國務院12日宣布取消所有海外出訪行程，包括預計訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特 (Kelly Craft) 行程也一起取消。國民黨立委吳斯懷表示，大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，「顯示有大風暴正在形成。」

吳斯懷分析，美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃。拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理。

吳斯懷指出，美國15000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。

吳斯懷進一步分析對岸情勢，他認為大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，「顯示有大風暴正在形成。」

吳斯懷並指出，歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，「只有台灣歡迎來訪。」

(中時 )