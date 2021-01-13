在產能緊繃之際，華新科（2492）產能重鎮-東莞大朗廠傳出失火消息，目前火勢已經撲滅，華新科正在清點損失中，由於MLCC交貨已經非常不順，加上日本、馬來西亞疫情未受控制，被動元件供應天災人禍不斷，供給面續添變數。

華新科發言管道對於市場傳言，表示火勢是從頂樓開始延燒，今日上午已經撲滅，火勢並非從產線燒起，也無重大人員傷亡，不過大朗廠廠區比較大，清點的速度不會太快。

東莞大朗廠是華新科旗下最大廠區，重要性猶如國巨（2327）的蘇州廠，華新科在此布建MLCC、晶片電阻產能，其中MLCC的產能比重業界估計約占50～60％，業界認為，這一場火災無論大小，對產能或多或少造成影響，但是對客戶的心理面造成極大壓力，因目前EMS廠手上，庫存最低的為IC，第二低的就是被動元件，庫存水位僅剩27天。

華新科是去年稼動率最先突破90％的被動元件廠，根據日前法說會的統計，華新科平均稼動率高達95％，產能維持滿載的狀態，業界也傳出，華新科大朗廠的起火點是二廠樓頂的共同設備，據悉，華新科對大客戶表示，只是頂樓起火，影響不大，惟華新科也沒有鬆口火勢對產能沒有影響。

今日國巨（2327）股價中午過後展開第二波漲勢，有可能與華新科東莞大朗廠火勢有關。

(工商 )