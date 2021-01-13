中共黨刊《半月談》評論員13日發文指出，從門庭若市到鮮有問津，從一間難求到降價招租，這是2020年大部分城市寫字樓（即辦公樓）面臨的現狀。疫情期間，大陸一二線城市寫字樓空置率大幅攀升。寫字樓一邊作爲亮眼地標刷新城市高度，一邊又面臨大門緊閉、鋪位空置的窘境。這不僅是「天際線」控制給城市帶來的「面子」傷疤，更是經濟加速轉型的警示。

文章稱，一二線城市寫字樓市場總體供大於求，樓盤增量難消化。據統計，2015年至2017年是樓盤專案開發與交付的高峰期。受經濟環境影響，各地寫字樓新租入駐企業減少，又由於業主持續減租，原有租戶升級或擴建辦公室的需求大於搬遷需求，致使市場對新增供應樓盤消化緩慢。

文章指出，疫情影響下，一些中小企業辦公需求萎縮明顯。同時，靈活辦公、遠端辦公、居家辦公成爲趨勢，再次降低了企業對辦公面積的需求。寫字樓人氣不再，辦公區虛位已久。一些地方因盲目追求高度與噱頭患上的「摩天大樓依賴症」，需要政策供給方、開發商和城市規劃方共同醫治。

文章稱，大陸已有地區鼓勵盤活商務用房存量，將其改造成展覽館、圖書館等公共服務設施；「或將商業用地調整爲居住用地，允許開發商把自建商業綜合體、寫字樓等改爲自建長租公寓，並享有專項資金補貼」。

文章也呼籲，寫字樓招商可由企業分散招商轉向由政府層面統籌的集中招商。開發商不應將目光只聚焦在「高大上」的專案上，而應考慮適當降低價格，爲小微企業設計一些「接地氣」的辦公資源。各地也應發力數位轉型，當前一些新興産業的辦公租賃需求逐漸增多，如在線教育、直播電商等。加快城市産業結構調整，沒落的寫字樓才有機會被重新點燃活力。

大陸央視財經12月時曾報導，上海的寫字樓人去樓空，部分區域如前灘和大虹橋的空置率已達到了40％，只有市中心的辦公樓空置率稍微低一些。

第一太平戴維斯此前發布的《2020年三季度北京房地產市場研究報告》指出，2020年前三季度，北京寫字樓市場吸納量較2019年同期大跌47％，全市空置率達到15％。

2017年爲打壓過熱的房市，北京、上海曾發布空前嚴厲的商住房調控政策。明確規定商業、辦公類房市專案不得擅自改變爲居住用途。

(旺報 )