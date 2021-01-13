美國國會上周驚傳遭川普的支持者闖入，並造成5死多傷，引發全球關注，而在此事件發生後，大陸的知識份子紛紛搶購由大陸現任主要領導人之一、學者出身的王滬寧所著，於1991年出版的書《美國反對美國》，因此，這本書被大陸二手書網站炒到1本價格高達1萬6666元人民幣（約台幣7.33萬元），約為原價的3000倍。外媒指出，《美國反對美國》之所以受到追捧，是因這本書在30年前，就預言美國的國力將因內部衝突而下滑。

美國財經媒體報導，由大陸國家主席習近平，以及前任中共總書記胡錦濤和江澤民的主要撰稿人王滬寧，所寫的絕版著作《美國反對美國》，在美國國會於日前遭川粉闖入後被搶購。在大陸二手書網站孔夫子舊書網上，《美國反對美國》的價格被炒高到1本要價1萬6666元人民幣。另外，也有賣家將王滬寧其他著作和《美國反對美國》打包銷售，價格則高達3萬9680元人民幣（約台幣17.45萬元）。

報導指出，《美國反對美國》一書受到追捧的原因，源於這本書在30年前，就預言了美國國力將因國內衝突而下滑，書中提到美國對個人主義、享樂主義和民主的強調，最終將導致分歧，並削弱美國的競爭力，反而日本以集體主義、無私主義和威權主義為基礎的國家，終將會佔上風。

同時，中國人民大學重陽金融研究所執行院長王文則表示，大陸民眾對《美國反對美國》的興趣，來自於想重新了解正陷入內部衝突的美國，有鑒於最近美國國會被川粉闖入的事件，大陸對美國的懷疑肯定會增加，且和大陸進行貿易談判的夥伴（指美國）目前正面臨不穩定的狀況，這意味著其公信力正在下滑，因此違反合約或承諾的風險性也更高。

(中時新聞網)