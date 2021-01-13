美國國務院12日以全力協助交接拜登政府為由，取消國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪歐洲的行程，連帶美駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）的訪台之行也臨陣喊卡。不過路透社引述歐洲外交官員指出，蓬佩奧取消訪歐的幕後故事是盧森堡及歐盟高官等人拒絕接見他，主要原因在於川粉暴動國會搞得太難看。

美國國務院12日以協助拜登政府交接為由，取消包括國務卿蓬佩奧訪歐、美駐聯代表克拉夫特訪台等所有外訪行程。

美國國務院11日宣布蓬佩奧將於13、14日出訪歐洲，美駐聯合國代表克拉夫特也原訂於今（13）日訪台，不過就在出訪前一刻，國務院12日又緊急宣布，以協助拜登政府交接為由取消本周所有出訪行程，蓬佩奧的歐洲之旅及克拉夫特的台灣行都臨陣喊卡。

不過路透社引述歐洲外交官及知情人士指出，蓬佩奧是在盧森堡外交部長、歐盟高官拒絕接見他後取消訪歐行程。

消息人士指出，蓬佩奧原訂先拜訪盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn），之後再前往布魯塞爾會晤歐盟領袖及外交官，不過在6日大批川粉闖進國會大廈鬧事後，歐盟官員就開始「怠慢」蓬佩奧來訪，尤其盧森堡之行率先跛腳，當地官員遲遲不願同意和蓬佩奧會面，因此先取消了訪問盧森堡。

一直到啟程前最後一刻，訪問布魯塞爾都還是定局，不過外交消息人士指出，蓬佩奧在布魯塞爾的行程最終並未包含與歐盟的任何會談或出席北大西洋公約組織（NATO）的任何公開活動，因為川粉暴動國會後，歐洲盟友對於和蓬佩奧見面感到「尷尬」。

在川普煽動下，大批川粉闖進國會鬧事的畫面震驚全世界，蓬佩奧後續雖然公開表示譴責暴力，但卻隻字未提川普在演說中激化支持者前往國會所發揮的作用，盧森堡外交部長艾索柏恩曾對此痛批川普是罪犯、政治狂熱份子。

蓬佩奧原訂抵達布魯塞爾後，13日在北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的私人官邸一同用餐，之後再會晤比利時副總理兼外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）。

路透社指出，過去3年來，蓬佩奧出訪歐洲時，都會針對美國的外交政策發表演說，並且會晤歐盟執委會主席，相較之下，歐盟明顯對本次的行程冷淡以對。

另外，川粉暴動導致川普政府多位官員主動請辭，蓬佩奧為何仍留守，甚至執意在最後任期出訪歐洲，消息人士指出，蓬佩奧熱切希望持續執行計畫好的外交政策直到最後一刻，並且協助政府持續運作。

(中時新聞網)