美國國會暴亂餘波蕩漾，川普政府分崩離析，國務卿蓬佩奧卻臨去秋波，頻頻向台灣送出外交大禮，但美國外交界、智庫、媒體的負評居多，甚至國務院內部反對聲浪不斷。所謂的美國政策轉向更像「宣傳噱頭」，不但難以落實，也不具政策延續性，台灣卻被迫陷於美國政權交替的矛盾中，對台美關係發展並非好兆頭。

美國駐聯合國常任代表克拉芙特將於13日訪台，蓬佩奧日前宣布國務院頒定的《與台灣交往準則》，以及《外交事務準則》與《外交事務手冊》中有關與台灣交往部分無效，取消一切「自我施加」的限制。這些由蓬佩奧精心策畫的外交措施確實是美台斷交以來的第一次，有助於強化雙邊關係，只是泡沫將隨著川普政府於20日結束而破滅，時機如推前一年、即使美國總統大選前，意義將大不同。因此，蓬佩奧不按常理出牌顯然別有動機。

《紐約時報》分析，蓬佩奧企圖為拜登政府設下「陷阱」，讓新政府陷入困局，如改變新決定，將付出國內政治代價，如選擇遵循，將破壞與北京關係；中國問題專家史文指出，蓬佩奧的舉措可謂最「魯莽、愚昧」，意圖制約拜登的中國政策。

據報導，美國國務院內部也反對沒有經過適當檢討、評估就貿然轉變政策，並對這些最後一刻行動未能提早定案實施而感到挫折。各界反應可看出，蓬佩奧志在為川普執政4年全面反中政策留下遺緒，進而累積個人政治資本，為2024總統大選超前部署，真正目標不是提升台美關係，或是美台共同利益。

從政策面分析，美國駐聯合國代表團重申克拉芙特訪台符合美國的「一個中國」政策，以及蓬佩奧在宣布廢除交往準則時將台灣界定為「非官方夥伴」，顯示了他並無意挑戰美中關係的「紅線」，在一中政策及非官方性的「緊箍咒」之下，無論台美關係的提升或擴大台灣參與國際組織都存在根本障礙。

在現實面，善於大內宣的民進黨過度誇大了這些動作的意義，如卡拉芙特沒有「內閣級位階」，並非是台北所形容的「部長級」官員，政治影響力相對較低。另外，美國頻頻退出國際組織，國際地位及影響力日趨式微，強調她的到訪有助於台灣強化國際空間未免期望過高。

至於蓬佩奧宣告台美官員交往準則無效，主要指「官僚」系統不要受到束縛，被擴大解讀為「台美交往不設限」。美國在1994年「台灣政策檢討」時所規範的中華民國正、副總統，正、副行政院長只能過境、不能訪問美國，以及外交與國防部長不得訪問華府，並沒有任何異動，這些都應證了前美國在台協會台北辦事處長包道格的觀察：除了短暫的象徵性外，這對台灣沒有任何好處。

台灣是川普制衡中共的最有力武器之一，蓬佩奧反中更是堅持到最後一刻，表面目標是中共，拜登政府則是隱性目標，使得台灣處境頗為尷尬。國際事務經驗豐富的拜登團隊當然不會輕易墜入陷阱，拜登交接小組官員表示，拜登繼續承諾一中政策及台灣關係法，以及拜登相信對台灣的支持應該是強大及兩黨一致的。

基本上，未來台美關係取決於拜登的態度，他目前無意回應蓬佩奧，而向台北與北京傳達民主黨的一貫立場，希望大家不必隨蓬佩奧起舞。拜登也精確掌握美國反中氛圍，在比重上，更凸顯對台灣的友好、支持立場。如綠營仍不能體察現實，依然附和川普政府，難免影響與拜登政府的互信與互動，對未來台美關係造成不利的影響。

（作者為資深媒體人）