美國現任總統川普下台倒數之際，國務院近日宣布取消美台交往限制，並派駐聯合國大使克拉芙特訪台，引發各界爭論。國民黨立委吳斯懷昨(11日)警告，美中台關係變數難測，大陸激烈反應可以預期，台灣切忌太高調，不是怕老共，「是繼續配合川普起舞，必然惹火拜登團隊」。

吳斯懷昨在臉書寫下，美國政局不穩，更讓大家擔心川普還會有什麼驚爆戲碼，且美國主要社群媒體，包含推特和臉書禁止川普使用後，引起雙方陣營更大的對立和不滿，加上民主黨已草擬完成彈劾案，預計讓川普成為美國史上第一位被彈劾2次的總統，因此彈劾案是否會激怒川普支持者，進而採取更激進行動，很難預測。

至於，克拉芙特即將訪台，吳斯懷分析，蔡政府刻意透露是美方主導，且是克拉芙特主動向美方爭取，意在切割，表明台灣被動，好向拜登新政府交代，進退兩難的尷尬立場表露無遺。

最後，吳斯懷指出，美中關係的未來是看拜登團隊，不是川普臨去秋波的遍地烽火，「兩岸未來如何相處是我們之間的事，和平發展是兩岸人民的最大公約數，不需要以川普團隊馬首是瞻。」

(中時新聞網)