關於新冠病毒起源至今仍眾說紛紜，雖然美國總統川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）皆一度認定病毒是源自大陸的武漢生物實驗室，但在情報圈指出隨後川普改口「出於武漢但並非實驗室」，而蓬佩奧稱「美政府無法確定」，讓川普政府對於病毒起源認定暫時告一段落。不過《每日郵報》指出，川普政府要在未來僅存的數日任期內，要再提出「病毒出於武漢」的新證據。

報導指出，多位華府資深官員表示國務卿蓬佩奧正準備「大力介入」，他將提出新冠病毒並非自然從先前外界認為的蝙蝠、鱗甲目動物，或者其他種類動物傳給人類；相反的，他將提出證據指出病毒是從武漢生物實驗室所培養生物上外洩的，而早已有許多外國專家警告多年，該實驗室生物防護設備薄弱。

報導指出，有別於如英國等西方國家仍認為華南海鮮市場是可能的病毒源頭之一，蓬佩奧更將矛頭對準華南海鮮市場附近的實驗室與解放軍，聲稱受到高度維安保護的實驗室鄰近地區，正是供軍民兩用。另外，報導也稱蓬佩奧將指控世界衛生組織並不願調查武漢實驗室，藉此協助大陸掩蓋病毒起源。目前仍不知道即將啟程赴武漢調查的世界衛生組織是否會將武漢生物實驗室列入調查行程。

最後，該報評論認為即使中共政權冷血無情，但即使如此他們也不會主動發起一場全球瘟疫；只有狂熱的陰謀論者，才會想像正是北京對西方世界發起生物戰，且此類由川普以及他的前任顧問班農認定的推論，藉由讓「病毒從實驗室流出」這種帶有種族主義與政治毒藥說法，反而妨礙了找尋病毒起源的真相。

(中時新聞網)