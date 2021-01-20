美國國務卿蓬佩奧今天表示，經審慎檢視相關事證，認定中國正對新疆維吾爾族等少數民族進行「種族滅族」，自2017年起犯下任意拘捕、剝奪人身自由及強迫節育等違反人道罪。

趕在卸任前一天，蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過書面聲明，正式認定中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的作為，構成「種族滅族」（genocide）。

蓬佩奧表示，經過審慎檢視相關事證，他認定中共至少自2017年3月起，持續對新疆維族等少數民族犯下違反人道罪（crimes against humanity），包含任意拘捕或嚴重剝奪超過100萬人的人身自由、強迫節育、虐待、強迫勞役，及對他們信仰、言論與行動自由加諸嚴酷（draconian）限制。

此外，蓬佩奧指出，檢視事證後，他認定中共持續對新疆維族等少數民族進行「種族滅族」，世界正目睹中國透過系統性作為摧毀維族人。

他說：「地球上第二大經濟、軍事與政治強國清楚指明，他們正在強迫同化一個弱勢民族與宗教族群，並盼最終能消滅他們，雖然同一時間他們宣稱自己是全球領袖，並試圖以自身形象重塑國際體系。」

蓬佩奧重申，美國呼籲中共立即釋放所有遭拘禁人士，並停止強迫勞役、強制節育或墮胎、將孩童與家人分離，及迫害新疆維族與其他少數族群等作為。他也呼籲相關多邊與司法組織能加入美國行列，促進對犯下上述作為之人士的究責。

為了反制中國壓迫新疆作為，美方去年7月曾兩度對新疆官員祭出制裁措施。但仍有不少美國國會議員公開呼籲，國務院應將中國在新疆的作為認定為「種族滅族」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）在14 日發布的年度中國報告中，也呼籲美國行政部門針對新疆是否有「違反人道罪」與「種族滅絕」情況發生，發布正式認定報告，並持續對負責人士實施制裁。

(中央社)