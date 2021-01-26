東風-26彈道飛彈發射畫面首曝光

正值美中持續在南海互槓之際，北京在中國大陸東、西部地區部署了大批新型先進中長程彈道飛彈（IRBM）發射車，以進行密集訓練。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，美國科學家聯盟（FAS）提出的報告指出，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星圖像顯示，解放軍部署了許多東風-26發射車在山東省的訓練場，而這是首度發現這款飛彈在相關區域執行軍事任務。

此外，《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫上周在YouTube的錄影中說，中方火箭軍在山東省青州基地部署了約16輛東風-26發射車，另外也在西部新疆省庫爾勒部署了1輛。他說，相關部署地點不但將有邊境爭議的印度涵蓋在射程內，也對美國駐日本海軍基地造成威脅。

DF-26中長程彈道飛彈可武裝核子或傳統彈頭，射程達5,000公里。平可夫指出，中方為東風-26建了兩大倉庫，顯示它已大舉部署到邊境區。

然而，北京軍事觀察員周晨明說，東風-26在沒人居住的庫爾勒戈壁沙漠飛彈靶場是為了訓練。他強調，這並不是東風-26首度現身當地，但卻是第一次被衛星拍攝。此外，他指出，對付印度沒必要用威力強大的東風-26，而位於山東省青州的，只是火箭軍士官學校。而以射程來考量，一旦外國軍艦進入中方領海，就能動用東風-26飛彈來對付。

「不過，中國不會將東風-26部署到前線與海岸，」他說，「因為那比較容易被發現，並被美國的艦載『戰斧』（Tomahawk）飛彈摧毀。」近兩年來，美國加強在東海和南海刷存在感。據美國海軍說，自上周起，它派了兩支航母戰鬥群，還有1支遠征打擊支隊到當地，從事自由航行軍事任務。

而香港軍事評論員宋忠平說，北京最終的目標，就是把美國航母趕到愈遠的地方愈好。去年8月時，火箭軍從西北的青海省試射東風-26，擊中了南海西沙群島附近1艘移動的船隻。而據美國科學家聯盟和平可夫說，東風-26先前已部署到中國大陸境內其他至少4個地點。

(中時新聞網)