《星條旗報》1日報導，美國空軍的4架B-52轟炸機，日前飛抵關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)。B-52此行除驗證全球戰略嚇阻能力外，更有維護國際法以強化印度太平洋區域國際秩序之目的。自2020年起，美國終止15年來持續在關島維持駐守，改為派出較難預測的轟炸機特遣部隊，以滿足《國防戰略》要求的戰略不可預測性。

根據美國空軍聲明，隸屬路易斯安那州巴克斯得空軍基地(Barksdale Air Force Base) 的第96轟炸機中隊，25日派出4架B-52執行戰略嚇阻任務。面對全球多樣而複雜的安全環境，執行嚇阻任務可證實戰略轟炸機因應前述挑戰的可靠性。

聲明稿強調，部署讓B-52的成員更熟悉在不同區域作戰，進而維持全球穩定與安全。第96轟炸機中隊指揮官杜夫(Christopher Duff)表示，隨著轟炸機特遣隊部署在關島，可演練並提升飛行員在任何有需要地區的靈活性與戰鬥力。「我們隨時待命部署到世界任何一個地方」。

報導指出，關島位於菲律賓海東緣，距離美國與中國大陸激烈角力的南海頗近，B-52部署於此戰略嚇阻意味十足。聲明稿也提到這4架B-52將與美國區域的其他部隊一同訓練，並支援盟軍與美國的夥伴。不過，並未說明B-52將在關島停留至何時。

部署在印太區的轟炸機讓美國空權得以投射在緊張氣氛十足的區域。對美國而言，透過演習與自由航行，可展現美國對維持海上開放的決心；對大陸來說，則誓死捍衛領土主張。雙方互不相讓導致彼此勢力在此盤根交錯。2020年7月，美國務院正式否定大陸在南海的聲索主張。

《星條旗報》表示，美國空軍於2020年終止15年來持續在關島駐留轟炸機的作法，改為部署較難預測的轟炸機特遣部隊。這與2018年《國防戰略》要求的戰略不可預測性相符。

太平洋空軍司令維巴赫(Kenneth Wilsbach)強調，位於美國的轟炸機特遣部隊週期性地部署至關島，「對手看著我們來來去去」，卻無法知悉何時來何時走。

第96轟炸機中隊上次部署特遣部隊於關島，已是2018年12月的事情；至於關島上一支來訪的轟炸機特遣隊，為2020年10月的第9遠征轟炸機中隊。其來自德州黛斯空軍基地(Dyess Air Force Base)，當時連同200名空軍官兵一同部署至關島。

2020年，美國空軍利用關島空軍基地，讓B-52、B-1與B-2輪流與海軍、日本航空自衛隊進行演訓。

(中時新聞網)