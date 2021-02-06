台美雙方近來積極深化經貿關係，駐美代表蕭美琴今天表示，拜登團隊有不少官員支持TIFA會談，國會支持力道更是跨黨派，她對重啟對話感到樂觀，也期待未來台美有更多供應鏈對話。

美國總統拜登（Joe Biden）上任屆滿兩週，人事布局逐漸就位。駐美代表蕭美琴今天與台灣媒體在雙橡園茶敘，談論台美未來關係展望，也分享她對新任拜登政府的觀察。

談到雙邊經貿關係，蕭美琴表示，拜登的貿易談判代表提名人戴琪（Katherine Tai）在美國國會議員中備受敬重，許多議員都對她十分肯定。過去駐美代表處國會組、經濟組都曾與她有過互動，也非常敬重她的專業，這是過去很正向的互動。

蕭美琴指出，在未來政策推進上，她相信美國政府會進行全面的戰略政策重新檢視，而她對於台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談的恢復感到樂觀。

蕭美琴表示：「不管是過去川普政府或是新的拜登團隊，支持TIFA對話的官員不少，在國會支持的力道更是跨黨派。」她說，即便2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，俗稱武漢肺炎）仍會造成雙方互動侷限，但是探討用什麼形式讓TIFA恢復成有建設性對話管道，應會是接下來重點。

不過，她強調，目前美國貿易代表署（USTR）人事案通過時間點還不確定，過去與台灣TIFA對話對口多是副貿易談判代表；由於人事到位時間非操之在我，即便恢復TIFA談話的興趣是存在的，但在時程上應保持「審慎樂觀」態度並維持耐心。

TIFA會談由美國貿易代表署主責，是台美雙方重要經貿高層諮商管道。先前由於美豬美牛議題，會談停擺超過4年，最後一次召開時間為2016年10月。

針對4日召開的「台美經濟繁榮夥伴對話」延續性供應鏈對談，蕭美琴表示，美方確實有官員代表參與，但對話主角是雙方在科技、經濟動能推動上十分具影響力的產業代表，包含台灣晶片製造業者。

蕭美琴說，台灣還有很多其他領域，在產業供應鏈上與美方有非常密切關係，台灣政府非常期待未來有更多這樣對話。她強調，這項去年由美國國務院啟動的夥伴對話，過去是由主管經濟的國務次卿負責，雖然相關主責官員還沒到位，但雙方持續有在工作層級互動。

新的一年剛好碰到美國新政府上台，蕭美琴表示，她將全面拓展與新政府關係，也希望除了傳統上處理對外事務的單位，能與更多其他美國部門往來，例如教育部與各地方政府，並持續在台灣安全、經濟與國際參與領域上努力。

拜登曾承諾上任第一年將召開民主峰會，對此蕭美琴指出，台方有在不同洽談場合向拜登團隊表達，台灣期待在當中有所角色，也獲得非常正面回應。但由於峰會形式、參與方式還沒有明確方向，台灣方面會持續關注。

針對拜登政府宣布重返世界衛生組織（WHO），蕭美琴說，相信這對美國爭取其他理念相近國家支持各項推案會有幫助，她也期待過去支持台灣國際參與的能量會延續下去。

(中央社)