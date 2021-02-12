針對澳洲正推動立法，迫使科技公司谷歌（Google）與臉書（Facebook）為新聞內容付費給媒體機構，微軟公司（Microsoft）今天表示支持澳洲，並遊說美國、歐盟等跟進。

澳洲若通過這項立法，Google和臉書都揚言將切斷在澳洲的重要服務。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在聲明中指出，微軟全力支持澳洲這項草案，要Google、臉書等科技企業對在其平台所登載新聞內容，補償新聞出版業者。

史密斯在部落格貼文說：「這項議題在科技界引發不尋常的分歧。有人在問，微軟是否會支持美國、加拿大、歐盟與其他國家推出類似提案。」

他指出：「簡短答案：是的。」

前美國總統川普曾反對在美國有類似提案；如今拜登上任，外界好奇他是否會改弦更張。

史密斯提到川普支持者攻擊國會大廈事件，企圖推翻總統大選結果，「當美國在評量1月6日事件時，是時候了，應該把鏡頭放大來檢視」。

「終極問題是，我們要科技界和獨立新聞媒體為大家做什麼樣的服務。」

史密斯指稱，至今都不曾支付費用給新聞媒體的網路平台，如今該採取行動，激勵獨立新聞媒體「走入我們民主自由的核心」。

「美國不應反對澳洲的創意提案。澳洲這起提案是要求科技巨擘支持新聞自由，藉此來強化民主。」

「相反地，美國應該仿效澳洲的提案。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100212

(中央社)