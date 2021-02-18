去年衛福部長陳時中四度答詢藍委溫玉霞，承諾將自費篩檢費用從現行7000元降至4500元，國民黨團今天表示，農曆年節已經結束，部立醫院篩檢費用仍未調降，呼籲陳時中盡速履行在國會做出的能諾，調降篩檢費用至4500元，不要連降價篩檢費都還要「欠過年」。

藍委溫玉霞說，去年衛福部長陳時中允諾部立醫院的篩檢費用調降為4500元，但至今找遍部立醫院的公部篩檢費用收費標準，急件仍是7000元，一般件也要5000元，開立篩檢證書要價350元。

溫玉霞指出，為數不少的台商、留學生反映，我國自費篩檢費用7500元是全世界最高，各國自費篩檢費用平均為1500元，她質疑，檢測費用的成本到底是多少錢？篩劑成本為多少錢？為什麼其他國家花1500元可以檢測，中華民國篩檢得高達7000元？痛批實在貴得離譜。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，陳時中曾說，中華民國篩檢費用貴，主要篩檢準確度最高，如果按照陳時中的標準，美國洛杉磯、澳洲、加拿大多倫多、瑞士等國篩檢是免費，難道到就非常不準確嗎？

國民黨團總召費鴻泰羅列各國的核酸檢測費用，最貴的美國約3480元至3770元，德國法蘭克福機場6小時取件收費為4698元、2小時取得證書的比利時只收費1555元，從世界主要國家篩檢的時效、價格比較就可以看見一個國家的行政效率和競爭力，遠遠超過中華民國，不知道陳時中口中的「收費貴、比較準」的自信到底是從哪裡來的？

費鴻泰呼籲陳時中嚴肅看待高篩檢費用的問題，提高行政效率和競爭力，讓台商好好賺錢，為國家賺取外匯。

(中時 )