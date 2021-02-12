美國白宮官員周四（11日）表示，拜登政府正在努力解決導致汽車製造商停產的全球半導體短缺問題。稍早，英特爾、高通和超微（AMD）等美國晶片業21名高層聯名致函，呼籲美國政府採取行動支持國內半導體製造，防止失去創新優勢。

美國財經媒體報導，半導體業聯名寫信給拜登政府，要求他提出經濟刺激方案計畫中，應當透過補貼或稅收減免的方式，為半導體製造提供大量激勵補助金，避免創新力流失。

信中提到，由於美國企業將大量晶片製造外包給台積電和三星等業者，導致美國晶片製造產業在全球市占從1990年37%降至目前的12%。隨著美中關係緊張，加上大陸大舉投資自有晶片產業，這已經成為一個國家安全問題。

此外，在人工智慧、5G/6G和量子計算在內的未來科技領域競爭中，美國的科技領先地位也岌岌可危。

信上聯合署名的晶片業大咖包括英特爾執行長史旺（Bob Swan）、高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）和超微執行長蘇姿豐及半導體協會董事會成員等21人。

拜登政府未來幾周將發布行政命令，徹查美國關鍵供應鏈，而晶片缺貨問題將是重點之一。

(中時新聞網)