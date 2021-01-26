外交部今天對外說明曾任財政部組長職務的黃漢銘、去年7月起獲選為WTO原產地規則委員會新任主席。行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中表示，這是台灣參加WTO滿正面的發展。

鄧振中表示，WTO底下有多個委員會，像是貨品委員會、服務業委員會、政府採購委員會等，其中原產地規則委員會是十幾個委員會之一，台灣能爭取擔任主席，是滿好的機會，可以服務會員，是參加WTO滿正面的發展。

鄧振中表示，有關原產地委員會的功能，主要是掌管原產地認定問題，像是某些貨品不會在單一地方完成，可能涉有零件、組裝等問題，若被認定是中國製，則美國可能會課以25％的額外關稅，但若算是越南或台灣製，就不會有被課額外關稅的問題，差異很大。

他說，在國際上原產地相關規定很嚴謹，不能隨便掛在哪一國的帳上，他並舉例說，基本上要在越南所產生的附加價值率超過35％，原產地才能算是越南，不能因為商品中的零件是來自中國，就算是中國製的。

鄧振中說，原產地相關規則涉及許多商業利益，跟企業界較有關係，而就台灣來說，能擔任委員會的主席，也算是公共服務，是參與WTO的機會之一。

(中時 )