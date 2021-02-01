◎不用讀卡機也行 2021年手機報稅採3種認證方式

2021年報稅有新招，財政部2021年5月首次開放手機報稅，民眾用手機登入報稅系統，必須採用三種認證方式任一種，包括手機門號+健保卡號、行動身分識別、戶號+查詢碼等，不需具備讀卡機也能申報。

◎國內唯一獲認證載送疫苗當仁不讓 華航：準備好了

華航名列全球前六大貨運航空公司，是台灣目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，看準疫苗運送商機，華航開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達-80°C。華航強調，為全球航空貨運主力業者，已經做好準備，且陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。

◎趙少康有意參選黨主席 江啟臣這樣說

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並透露有意參選黨主席，但強調此刻要看現任主席江啟臣願不願意聘他為中評委。對此江表示，黨內有一套民主機制，對所有黨員都適用，在此之前大家都是平等，若有意擔任黨公職就必須遵守。

◎新北市1月車禍死亡數攀升 一個月內17件死亡車禍釀18死

受到新冠肺炎疫情影響，降低民眾搭乘大眾運輸意願，據新北市警察局交通大隊統計，今年元旦至1月27日，27天內發生17件死亡車禍，造成18人死亡，去去年同期增加3件、死亡人數也增加3人。交大分析，以汽機車間擦撞占47.1％最多，多為用路人普遍缺乏路權優先的停讓觀念所致。

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(中時新聞網)