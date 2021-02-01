位在花蓮的大漢技術學院今天舉行卸任、新任校長交接典禮，由大漢學校財團法人董事陳振貴監交，新任校長姚國山從卸任校長宋佩瑄手中接過印信，象徵校務傳承，並正式宣誓就職上任。

陳振貴代表董事會肯定宋佩瑄帶領大漢技術學院蛻變快步向前邁進，在穩定中有發展；也期許姚國山發揮領導長才，繼續帶領大漢校務發展，精益求精、更上層樓，積極貫徹董事會永續辦學的理念！

姚國山為國立中興大學植物病理學研究所博士，曾任國立台東專科學校校長、明道大學生物科技學系教授兼系主任、研發長、教務長、通識中心主任、終身教育處副處長，及中台醫護技術學院（後改名為中台科技大學（秘書室主任、進修部主任、課務組長等職。此外，姚國山近幾年在奈米生物技術、沉香與中草藥應用的研究成果亦是相當的豐碩。

卸任的宋佩瑄在致詞說了一個感恩，三個感謝，一個祝福。他感恩董事長知遇之恩，充份授權，使行政效率大幅提升。第一感謝，謝謝與會貴賓百忙之中，參加校長交接典禮。第二個感謝，謝謝過去參予行政工作的同仁。第三個感謝，謝謝大漢全體同仁，在少子女化衝擊下，大漢仍能屹立不搖。一個祝福，姚國山校長年輕有為，有理想有抱負，在他帶領下，大漢必更往前邁進。

(中時 )