林姓重機騎士撞倒山羌後自摔，所幸並無大礙，山羌則不幸喪命。（王揚傑翻攝）

今（6）日上午25歲林姓男子與友人相約至北宜公路騎重機跑山，8時許行經坪林區北宜公路33.6公里處時，路邊草叢突然竄出一隻山羌，林男閃避不及，直接撞上山羌後摔車，林男身上多處擦傷並無大礙，遭撞的山羌則不幸喪命。

警、消獲報到場，見林男全身多處擦傷，並無酒駕，隨後送往北市萬芳醫院治傷，山羌屍體通報公路局景美工務段處理。

(中時 )