重機騎士坪林跑山摔車 山羌遭撞不幸喪命 12:252021/02/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓重機騎士撞倒山羌後自摔，所幸並無大礙，山羌則不幸喪命。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓重機騎士撞倒山羌後自摔，所幸並無大礙，山羌則不幸喪命。（王揚傑翻攝） 今（6）日上午25歲林姓男子與友人相約至北宜公路騎重機跑山，8時許行經坪林區北宜公路33.6公里處時，路邊草叢突然竄出一隻山羌，林男閃避不及，直接撞上山羌後摔車，林男身上多處擦傷並無大礙，遭撞的山羌則不幸喪命。 警、消獲報到場，見林男全身多處擦傷，並無酒駕，隨後送往北市萬芳醫院治傷，山羌屍體通報公路局景美工務段處理。 批政變不智 翁山蘇姬親信被捕 緬甸軍事政變餘波 翁山蘇姬又一重要幕僚被捕 (中時 ) #山羌 #跑山 #北宜公路 #林男 #坪林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗苑裡社柑3路車禍頻傳 同一排水溝3天竟吞2人 19:432021/02/04 社會 嘉義怪手駕駛倒車晃神 中年男慘遭輾過下半身粉碎骨折 13:482021/02/05 社會 《電子零件》山鶯廠再遭祝融 欣興急跌 13:072021/02/04 財經 翁山蘇姬遭起訴「持有對講機」 先關押15天 21:192021/02/03 國際 縱火美濃黃蝶翠谷狂燒24小時 惡男重判7年再賠250萬 10:372021/02/06 社會 大貨車防捲入裝置 洪孟楷要求交通部速提改善方案 10:212021/02/04 政治 欣興山鶯廠又竄火 臭煙迷漫數公里 04:102021/02/05 社會新聞 府城風情 包山包海好好拍 04:102021/02/03 焦點要聞 確保交通順暢過新年 林口警分局春節加強景點路段疏導管制 18:432021/02/04 社會 苗栗大湖警分局公布車禍撞擊瞬間 籲用路人小心駕駛 19:162021/02/04 社會 男稱買手機拖1小時 拆封2哀鳳落跑 店員怒：賠錢變二手機 22:392021/02/04 社會 社會熱門新聞 【日月潭船難】92人擠爆遊艇下秒右傾翻覆 57人溺斃史上最慘船難 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 男怨女友富爸媽開婚前條件 網一看優渥內容喊：快簽 - 社會 高雄男尋仇 一槍斃好友 妻、友全程目擊嚇壞 - 社會 丁寧弟李俊賢任天道盟分會長暴力討債 警攻堅逮25嫌 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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