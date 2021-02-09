賴姓男子酒後開車，還將設置在道路分隔島上的測速照相桿撞斷。 （宜蘭縣政府警察局提供／胡健森宜蘭傳真）

36歲的賴姓男子在8日晚間酒駕上路，行經宜蘭市宜興路二段時，整輛車失控開上了道路的中央分隔島，並將裝設在分隔島上的一支測速照相桿當場撞斷，賴某驚嚇之餘，立即將肇事的小貨車開往附近的一條死巷內藏匿，警方獲報後趕赴現場，並經由熱心民眾告知下，立即在死巷內找到受到擦傷、還坐在車內尚未回神的賴某，警方除依法送辦，價值超過百萬元的測速照相桿受損部分，也將會對其求償。

據了解，從事鐵工的賴姓男子8日傍晚在礁溪下班後，與朋友相約喝了含有酒精的提神飲料後要開車返回員山，晚間7點多行經宜蘭市宜興路二段時，車輛突然失控，車子竟開上道路分隔島，並將分隔島上的測速照相桿撞斷，巨大的聲響，也讓附近民眾嚇了一大跳，紛紛出門察看發生什麼事。

仍處於酒醉狀態的賴某知道自己闖了禍，趕緊開車逃離現場，但卻是將車子開入離事故現場不遠的一條死巷內躲藏；隨後趕抵現場的警方在熱心民眾協助下，立即在小巷內找到呆坐在車內的肇事賴某。

因賴某身上有擦挫傷，警方先將其送往陽大醫院救治，之後對其酒測，酒測值達每公升1.01毫克，嚴重超標，警方除了將依公共危險罪嫌將賴男送辦，另將對價值超過百萬元的測速照相桿受損部分求償。

有民眾私下笑說，這支測速照相桿「生意很好」，經常有人被拍到違規，賴某將這支測速照相桿撞斷，也算是「為民除害」，但酒後駕車還肇事逃逸，也的確不可取。

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(中時 )