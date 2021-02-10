屏東牛隻遭撞斷牛角奄奄一息 駕駛肇事逃逸 15:062021/02/10 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東台一線新潮州大橋北上車道10日凌晨，有人發現1隻牛遭撞倒臥在道路上，牛角斷了1支，尚未死亡，肇事車輛已經駛離。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東台一線新潮州大橋北上車道10日凌晨0時30分，有人發現1隻牛遭撞倒臥在道路上，警方獲報後到場，發現牛隻頭部遭撞擊，牛角斷了1支，尚未死亡，已奄奄一息，肇事車輛已經駛離。 警方經聯繫放牧牛隻的林姓飼主到場，確認是他飼養於東港溪鹿寮河堤的牛隻，業者將其清運至台南善化屠宰場，道路於2時30分恢復順暢。警方將調閱監視器，釐清案情及責任。 北市櫃姐上班前偷日系飾品4次 坦承貪小便宜很後悔 緬甸抗議升溫 警方突襲翁山蘇姬政黨總部 (中時 ) #牛隻 #遭撞 #牛角 #發現 #到場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頑皮水牛「阿水」逃家找到了 花蓮警安撫、嫩草引誘終返家 14:482021/02/10 社會 20多歲女律師深夜遇怪男 繼父急救援慘遭猛刺噴血 13:412021/02/10 社會 造橋掩埋場遭抗議 業者春節不進場 04:102021/02/10 地方新聞 綠島龍王鯛遭分屍 民宿老闆辯視力差 判刑6月罰30萬 08:592021/02/10 社會 蘭嶼珍稀龍王鯛遭獵殺 島上居民怒批：可惡至極 07:202021/02/10 社會 花蓮礦石稅漲7倍 法院判調降稅額 04:102021/02/10 地方新聞 藍寶堅尼SUV自殺式高速衝橋墩 瞬間炸成火球駕駛慘死 14:572021/02/10 社會 3個月洗錢32億 警破水房逮15人 04:102021/02/10 生活新聞 百年千順將軍遭破壞 學子助修復 04:102021/02/10 地方新聞 海巡翻冰箱找嘸龍王鯛 蘭嶼鄉民：恐早就下肚 11:142021/02/10 社會 演藝圈性騷黑幕頻傳 女星遭一線小生強吻 她被強抱當場大走光 09:002021/02/10 娛樂 社會熱門新聞 是台灣！5富少集體性侵女神同學 4男賠80萬免關 民眾怒爆 - 社會 蘭嶼龍王鯛死了 2男供稱釣上岸已死 拍完照丟回海 - 社會 藍寶堅尼SUV自殺式高速衝橋墩 瞬間炸成火球駕駛慘死 - 社會 女兒遭5富少性侵媽媽提緩刑 PTT吵翻：內情不單純 - 社會 千萬別點！過年網銀更新簡訊都是假 受害女點下去40萬歸零 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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