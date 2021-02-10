屏東台一線新潮州大橋北上車道10日凌晨0時30分，有人發現1隻牛遭撞倒臥在道路上，警方獲報後到場，發現牛隻頭部遭撞擊，牛角斷了1支，尚未死亡，已奄奄一息，肇事車輛已經駛離。

警方經聯繫放牧牛隻的林姓飼主到場，確認是他飼養於東港溪鹿寮河堤的牛隻，業者將其清運至台南善化屠宰場，道路於2時30分恢復順暢。警方將調閱監視器，釐清案情及責任。

(中時 )