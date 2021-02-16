17歲邱姓少年與王姓女友過年期間走逛夜市，卻巧遇前女友，2女一見面隨即爆發口角衝突，雙方各自聯繫親友到場助陣，進而演變肢體衝突，警方獲報啟動快打部隊到場，總共帶回13人到案說明。

屏警指出，15日晚間10時58分，接獲民眾報案指稱，屏東市瑞光夜市後方停車場發生多人打架情事，警方立即啟動快打部隊共12名警力馳赴現場，並在附近發現嫌疑人共計9人，登抄資料後通知到所說明，員警為求慎重起見，同時組成調閱監視器專案小組，積極調閱周邊及沿線監視器，確認車牌號碼後「以車追人」，分派多組警力清查涉案人、以利釐清案況。

經查發現，邱姓少年與女友逛夜市時，與之前有感情糾紛的前任李姓女友狹路相逢，2女一見面隨即爆發口角衝突，雙方各自聯繫親友到場助陣進而演變肢體衝突。

屏東警分局表示，涉案共13人均通知到案說明，雙方亦坦承犯行，全案依法函送屏東地方檢察署究辦；同時告誡雙方不得再有糾眾尋仇之舉，並加強該區域巡守，屏東警分局長劉清俊呼籲民眾要理性處理感情問題，切勿藉端滋生，用暴力手段解決紛爭，警方絕對嚴正執法，依法究辦。

(中時 )