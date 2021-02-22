台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐蔡明佳、警員邱語涵，日前上午9時許於巡邏中遇有車輛在路中拋錨，原來是一名柱著拐杖52歲的林姓身障人士，頭頂冒汗、緊張地向員警表示車子突然在路中央故障無法發動，因為行動不方便，無法推至路旁。

警方指出，因當時正值上班時間、車流量大，員警二話不說立刻協助推車，正巧消防車經過，見狀也立刻前來幫忙，一同解除林男的危機。林男表示非常感謝警消義不容辭地協助，頻頻道謝。

林男表示，他到精密機械園區送貨，回程路上可能因車輛老舊，突然故障動彈不得。所幸員警剛好巡邏經過，發現前方車輛都開始鳴按喇叭、繞道而行，立即停下協助疏導交通，並指示林男至駕駛座控制方向盤、排N檔，由員警於後方推動。

警方說，當時剛好消防車經過此處，也見義勇為加入幫忙，終於順利將該車推至路旁，恢復交通順暢；林男向警方連連稱謝，表示「真幸運遇到警察！感謝有你們熱心幫忙！」。

春社所長曾一峯提醒，平時要多注意行車安全，出發前先檢查車輛狀況，多一分注意、少一分意外。如有緊急狀況請撥打110報案專線或親自至派出所，警方立即竭誠為您服務，就4要讓您安心。

(中時 )