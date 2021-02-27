黎明派出所與轄內的三和社區發展協會攜手合作，在元宵節舉辦治安宣導會。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第四分局黎明派出所因應元宵節慶氣氛，於治安宣導會自製與警政相關的燈謎與民眾互動，增進警民感情，也讓民眾更加了解基礎的法律常識。

黎明派出所與轄內的三和社區發展協會攜手合作，在元宵節舉辦治安宣導會，活動會提供美味的湯圓及雞湯供民眾享用，為應景元宵節的到來，派出所自製治安與交通的相關燈謎與民眾互動猜燈謎，民眾紛紛舉手搶答，現場氣氛熱絡，更獲生活中實用常識。

除了有趣的燈謎，黎明派出所員警特別加宣導民眾常遇到的狀況，例如防詐騙的「四不一要」，提醒民眾不點擊不明連結、不接聽可疑電話、不貪心購買便宜商品及投資、不操作ATM及要求證報警。

此外，家中如有高齡長者有失智或記憶退化情形，可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，也可以在衣物繡上聯絡地址或聯絡方式，以利走失時能盡快聯繫上家屬等資訊。

第四分局黎明派出所所長林澤聰表示，民眾的生活與警察息息相關，藉由節慶的到來舉行治安宣導會，除了讓民眾知道警察的作為，促進警察與民眾的良好互動外，藉由活動向民眾加強宣導防詐、治安與交通等良好概念，以期減少民眾遇詐被害，降低財產損失的風險。

(中時 )