台中一名廿六歲劉姓女子，搭乘計程車返家發現手機遺失，研判應掉在車上，員警調閱監視器，比對出計程車牌聯繫司機，失而復得的劉女破涕為笑，感謝警察找回手機，原來手機背面放著她與已逝世阿公、阿嬤還有全家人合照的老照片，這張唯一全家福照片，是她珍貴的兒時記憶。

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖日前上午擔服備勤勤務，一名愁容滿面女子走進派出所，眼眶泛淚且哽咽地向警表示「手機不見了，怎麼辦？」員警趕忙安撫劉女情緒。

劉女向警求助手機遺失，員警了解情況後研判劉女應該是把手機忘在車上，立即調閱監視器，鎖定其下車時間地點，接續調閱計程車行車路線周遭監視器擷取車牌號碼，以警政系統查詢計程車司機聯繫方式，迅速尋獲劉女心愛的手機。

司機約於1小時將劉女的手機送至派出所，才發現劉女哭得這麼傷心的原因，原來是手機背面放著她與已逝世阿公、阿嬤還有全家人合照的老照片。

員警提醒「老照片記得把正本收藏妥善，平常帶副本就好，遺失才不會心痛。」

春社所所長曾一峯呼籲，出門在外提防陌生人、留意身邊財物遭竊，搭車下車、離席時，隨時檢查貴重物品是否有攜帶妥當，以免丟失。

(中時 )