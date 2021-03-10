清華大學一名男大生，前往校內南大院圖書館看書，被一名女大生的面貌吸引，尾隨對方進入女廁所偷拍，不料因為手機忘了關靜音，按下拍照鍵時瞬間發出聲音，女大生受到驚嚇當場大叫，男大生最後被周遭多位大學生包圍，報警送辦。女大生起初一度堅持提高，執意教訓偷拍狼，後來接受男大生數萬元和解金撤告。

據了解，現年20歲的楊姓男大生，2020年9月到清大南大校區圖書館溫書，看到一名面貌姣好的陳姓女大生進入廁所，便尾隨潛入，並趁對方如廁時，拿出手機由上往下偷拍。

沒想到楊男偷拍前，竟然忘了將手機關靜音，按下拍照鍵時瞬間發出聲響，女大生受到驚嚇抬頭一看，發現有手機偷拍，嚇得當場尖叫，其他同學見狀衝過來，將楊男團團包圍，報警送辦。

楊男事發後不斷向陳女苦苦哀求不要提告，陳女為了給他教訓，一度堅持告到底，但法院審理時，楊男坦承犯行，並在庭上再次向陳女道歉，最後說服陳女接受數萬元和解金，獲得具狀撤告，新竹地院也做出不受理判決。

(中時新聞網)