台中市沙鹿區第1處身障者小作所「開路小作所」5日開幕揭牌，讓偏遠地區身障者和家庭可獲得照顧及服務。社會局長彭懷真表示，市府今年持續增設小作所，預計在西屯區、北區及梧棲區布點，未來達到25處，方便身障者就近選擇。

社會局委託瑪利亞基金會，在沙鹿地區首創身心障礙者社區日間作業設施服務，以「開路先鋒」為使命，為海線地區身障社區式服務再添生力軍。

彭懷真指出，海線地區現有清水和梧棲小作所，為平衡城鄉差距，社會局整合地方和中央資源，再增加沙鹿小作所，讓偏遠地區身障者和家庭，獲得一樣好的照顧及服務。

小作所學員19歲的小妤，就讀台中特殊教育學校時曾參加校外打掃，常主動至鄰近公園整理環境，具備基礎清潔認知與技能，到小作所後，學習工作與獨立生活技能，從不太會擰抹布到能獨立擦拭桌子、用掃把清掃水溝、操作電鍋煮飯，明顯進步與成長許多。

此外，小妤在小作所學習管理健康，透過專業人員設計運動護照，控制飲食與運動，3個月內成功減去7公斤，邁向更健康的生活。

社會局表示，身心障礙者無法進入庇護性就業服務場所，可在小作所培養自立生活、自我表達、人際互動能力，訓練生活自理能力，為未來職涯發展做準備。台中市今年持續增設小作所，預計在西屯區、北區及梧棲區布點，未來達到25處，方便身障者就近選擇。

基金會在開幕現場請民眾試吃自製鳳梨果乾、鳳梨果醬、鳳梨酥等產品，呼籲大家支持身心障礙者產品，就是支持果農。

(中時 )