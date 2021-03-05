財政部部長蘇建榮於3月4日在公股金融事業業務研討會上，頒獎表揚109年度輸出保險業務績優合作銀行，以表彰政府對輸出保險政策性功能之重視。

輸出入銀行為臺灣惟一的官方輸出信用機構，為加強宣導輸出保險並提供廠商有感的貿易金融工具，輸銀持續與30家商業銀行合作，共同推廣輸出保險，利用商業銀行廣大的分行通路據點，將輸出保險服務觸手深入全國各地。109年度經由合作銀行推廣輸出保險總計承保金額為新臺幣104.71億元，較108年增加19.69％。績優合作銀行分別為凱基銀行、兆豐銀行、玉山銀行及彰化銀行。

輸出入銀行透過以商業銀行為被保險人之「全球通帳款承購保險」及「信用狀買斷保險」，擴大與商業銀行之合作關係。輸出保險除可讓出口廠商規避應收帳款無法收回之風險外，商業銀行亦可藉由輸出保險的保障，滿足出口廠商的資金需求，除強化商業銀行資產品質外，也讓常常因為資金缺口而每天跑三點半的中小企業，取得融資更容易，晚上不再輾轉難眠。輸銀與商業銀行也可同時利用輸出保險開發新客戶，尤其是風險較高的新興市場，共同創造雙贏局面。

另外，為協助受新冠病毒肺炎影響之企業渡過難關，擴大對我國企業的幫助，109年輸出入銀行與經濟部共同推出「義氣相挺2.0」方案，提供優惠貸款利率減免、輸出保險徵信費及保險費的優惠方案，以最即時、貼心的實際行動，作為企業最有力的金融後盾。輸出入銀行在全體動員共同努力之下，於金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中，連續第一、二期均榮獲行政院長頒發「公辦紓困授信餘額占授信總餘額比率」第一名之表揚。

輸出入銀行表示，將繼續發揮政策性銀行之功能，並深化與各商業銀行的合作，建立包含資金流的輸出保險服務網絡，提供廠商完善的應收帳款保障，以有效提升廠商對外接單能力，促進我國出口貿易之發展，開創新的出口成長動能。

(工商 )