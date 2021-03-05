桃園市政府警察局統計去(109)年A1類事故中，「機車」事故計81件(占50％)為主要肇事車種；死亡者年齡以「65歲以上高齡者」計57人(占總死亡人數34.1％)，高齡者中又以騎乘機車計26人(占45.6％)，較前(108)年增加9人，另統計近3年(107年至109年)A1及A2類每月事故發生件數顯示，每年1月、3月、7月、10、11及12月為事故高峰期；本分局除加強宣導交通安全相關規定外，持續針對闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未以兩段方式左轉、併排停車、行人違規穿越道路、汽機車不禮讓行人等重大危害交通安全的違規行為加強取締，以有效防制事故發生。

龍潭警分局爰規劃自本(110)年3月2日起至10日止執行「安道防故」執法專案勤務，取締項目如下：

１、闖紅燈及紅燈右轉：道路交通管理處罰條例(下稱道交條例)第53條。

２、酒後駕車：道交條例第35條。

３、轉彎未依規定：道交條例第48條。

４、超速：道交條例第40條、第43條第1項第2款。

５、併排(臨時)停車：道交條例第55條第1項第4款、第56條第2項。

６、汽機車未禮讓行人：道交條例第44條第2項及第48條第 2項。

龍潭警分局分局長陳清華表示，為確保用路人安全，將持續以滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、(時)段，機動調整勤務作為，強化執法能量，期望駕駛人及行人確實「注意路況、減速慢行、遵守規則」等三大平安心法，養成良好的駕車習慣，以避免交通事故憾事發生。

(中時 )