台中市西屯區22日晚間近7時，在黎明路與朝馬路口，發生兩輛轎車碰撞交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區22日晚間近7時，在黎明路與朝馬路口，發生兩輛轎車碰撞交通事故，兩車駕駛都受挫傷，其中一輛轎車還因衝撞力過大，車子被撞的四腳朝天橫倒路中，兩加駕駛酒測值為零，並未酒駕，警方正調閱周遭路口監視器，進一步調查車禍原因，釐清肇責。

今天晚上6時47分，正值下班車水馬龍時段，西屯區黎明路與朝馬路口發生一起兩車碰撞交通事故。

警方初步調查，26歲方姓駕駛沿著朝馬路內側車道，直行往朝富路方向，與正沿朝馬路內側車道欲左轉往黎明路方向駕駛的60歲江姓男子發生碰撞。

「碰」，周遭人車聽到強烈的碰撞聲，發現方男駕駛的轎車前車頭與江男駕駛的左前車頭發生碰撞，造成兩車的車頭都受損，由於強烈衝撞力道，還造成方男的轎車翻車，車子四腳朝天。

消防局救護人員到場救援，兩車駕駛都受挫傷，無明顯外傷，警方初判肇因，方男不明原因肇事，江姓駕駛無肇事因素，肇事原因還要進一步釐清。

(中時 )