變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

變性網紅「罔腰」日前公開超音波照，宣布自己懷孕3個月，此事引發外界及醫界議論，質疑沒子宮怎麼懷孕？但罔腰與男友貼出就醫相關單據，表示自己接受人體試驗而懷孕，還曬孕肚堅稱沒胡說，驚動高市衛生局出面喊查，而昨天罔腰還分享跟男友開心到台南玩的照片，今凌晨突po紅底照，驚曝「流血…」，再度引發議論。

罔腰日前公開懷孕消息，曾數次在社群秀出孕肚及打馬賽克的醫院相關單據，來證明自己所言不假，驚動高醫發聲明澄清並非自己院內做得試驗，此事引發軒然大波，而罔腰又在本月20日表示，已可拿到媽媽手冊但至今還未上傳，而對於外界議論討真相，高市衛生局也出面，宣布今天將發函通知罔腰到案說明，需於一周內親自到場或書面陳述意見，而衛生局方面也會針對她的po文及言論，查證是否違反醫療法、人體實驗管理辦法，若違法將會開罰。

罔腰才跟男友去台南逛夜市，凌晨突po限動說「流血」。(取材自罔腰IG)

面對外界鬧得風風雨雨，罔腰與男友生活照常，昨po文曝光兩人到台南玩耍，體驗啤酒浴，晚上還去花園夜市逛逛，結果今天凌晨她突然發限時動態，以鮮豔橘紅漸層色卡為底圖，寫道：「流血…」，之後又貼出血滴照，表示還在流，除此之外並無任何解釋，讓網友相當擔心。

有網友截圖到她臉書版面留言詢問發生什麼事？罔腰回應：「太關注我了吧！」，接著又發IG限時動態，表示「送給那些喜歡看我動態又截圖去臉書的，瘋子，啊我沒說是誰，別最(對)號入座」，這過程中有網友將罔腰的流血動態截圖分享出去，不禁酸言「有人開始準備「烙胎」了…」、「開始埋伏筆了」、「來猜下一集劇情：因為受不住酸民輿論壓力，所以流產了」，直呼這樣發展的話，實在太老套。

(中時新聞網)