變性網紅罔腰本月18日在社群曬出孕肚照，宣布懷孕3個月，本是喜訊的事情卻引爆外界議論，醫界更是一面倒質疑，還驚動高市衛生局出面表示將調查，外界相當好奇罔腰究竟是真懷孕，還是只是非常渴望當媽媽，事實上從她的社群可以發現，罔腰今年1月就常談論懷孕的事情，2016年4月也談論了孕事，同年8月則是曝光自己有明顯凸肚的真正原因。

變性網紅罔腰懷孕一事引發軒然大波，她貼出的相關單據，讓高醫不得不跳出來發聲明，撇清沒幫罔腰進行人體試驗，高市衛生局也發函，要求她一周內以書面或親自到案說明，否則依現有結果處辦，而正在台南度假的罔腰，昨天才跟男友開心逛夜市，結果凌晨卻突然po文說流血，但稍後又表示沒說是自己流血，被網友狂酸是否受不了輿論壓力而埋下流產伏筆，之後還真傳出流產聲明，但罔腰澄清那是假圖片。

罔腰早在5年前就發過懷孕文。(翻攝自罔腰臉書)

事實上，罔腰多年來似乎都有想懷孕當媽的夢想，翻閱她早期的社群po文，2016年4月她正跟鳳梨交往，就po過一篇文來抒發情緒，寫道：「08(台語：恁爸)開心PO什麼文到底是乾(干)你屁事，我說我懷孕就懷孕，不用在那邊三砲兩泡，沒聽過有夢最美逆，別以為你有鮑魚就可以囂張」。

罔腰曾曝飯後肚子就會變超大，醫生說是胃凸。(翻攝自罔腰臉書)

同年8月，罔腰貼出一張性感自拍照，但圖文不符，討論的是她就醫後醫生的說法，表示自己每次吃飽肚子都會變超大，「醫生說我不是胖，是胃凸，有人也跟我一樣是胃凸嗎？」，之後則是在今年1月，在宣布懷孕之前，po出男友撫摸孕肚照，「花這麼多錢得到的寶寶，誰在(再)批判他，我就跟他戰爭」，月底則是貼去跟男友穿著溜冰鞋的照片，被告誡：「腰邀懷孕不要這樣玩很危險」，她乖順答應，被朋友認為是真的有了。

變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

(中時新聞網)