除了生理因素外，生活節律被打亂也是造成年假症候群的主因。台北醫學大學附設醫院身心科醫師李信謙說，人的身體本來就是有一個固定節律，稱為約日生理節律，也就是二十四小時內的身體運作規律。這個生理節律會跟外在的社會節律相互調節。

放假時吃吃喝喝沒有節制，不僅容易引起腸胃炎，也可能因腸道菌叢改變，讓免疫力下降。（圖／林士傑攝）

但是過年期間原本較規律的作息模式很容易被打亂，生活節律運作紊亂後內分泌就會開始出現失調，整個人會感覺哪裡都不對勁。李信謙說，許多研究都顯示，如果假期越長，出現年假症候群的機會就會越高。

李信謙指出，之前研究有發現，如果年假越長出現症候群的機會就會越大，原因就在於生活節律紊亂時間過長，導致身體機能嚴重受到影響，漸漸的身心症狀都會慢慢出現。

醫師李信謙提醒，越快恢復生活節律，年假症候群會愈快消失。（圖／李信謙醫師提供）

李信謙強調，一般身體狀況正常者，生活節律被破壞，還能透過努力慢慢恢復正常。但是對於生病的中年人與老年人來說，生活節律一旦被破壞，有可能造成原本的疾病失去控制，導致病情加重甚至會出現更嚴重的影響。

李信謙建議，要避免年假症候群繼續纏身，最好的方式就是盡快恢復年前的生活節律，越快回到生活正軌，年假症候群就會消失得越快。如果年後上班後還是覺得疲累，一定要強迫自己回到正常生活節律，而不要再放任自己在過年假期間不正常的生活節律。

生活節律不正常恐影響睡眠品質，導致休假時愈休愈累。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)