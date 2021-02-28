除了生理因素外，生活節律被打亂也是造成年假症候群的主因。台北醫學大學附設醫院身心科醫師李信謙說，人的身體本來就是有一個固定節律，稱為約日生理節律，也就是二十四小時內的身體運作規律。這個生理節律會跟外在的社會節律相互調節。
但是過年期間原本較規律的作息模式很容易被打亂，生活節律運作紊亂後內分泌就會開始出現失調，整個人會感覺哪裡都不對勁。李信謙說，許多研究都顯示，如果假期越長，出現年假症候群的機會就會越高。
李信謙指出，之前研究有發現，如果年假越長出現症候群的機會就會越大，原因就在於生活節律紊亂時間過長，導致身體機能嚴重受到影響，漸漸的身心症狀都會慢慢出現。
李信謙強調，一般身體狀況正常者，生活節律被破壞，還能透過努力慢慢恢復正常。但是對於生病的中年人與老年人來說，生活節律一旦被破壞，有可能造成原本的疾病失去控制，導致病情加重甚至會出現更嚴重的影響。
李信謙建議，要避免年假症候群繼續纏身，最好的方式就是盡快恢復年前的生活節律，越快回到生活正軌，年假症候群就會消失得越快。如果年後上班後還是覺得疲累，一定要強迫自己回到正常生活節律，而不要再放任自己在過年假期間不正常的生活節律。
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(中時新聞網)
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