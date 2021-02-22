余苑綺抗癌唸遺書淚崩 最不捨女兒叫別人媽媽

余苑綺7年前驚爆罹患直腸癌，治療過程中她始終抱持正能量面對，終究克服難關，不料前年10月她生下二寶，癌症又找上門，但為了孩子，余苑綺仍努力抗癌，本以為否極泰來，沒想到本月22日又傳出癌症復發，經紀人證實她年前回診發現肺部跟淋巴有腫瘤，被醫生診斷為復發，接下來會有3個月化療期，預計這周或下周開始。

余苑綺二度抗癌成功後，一直有定期追蹤，不料年前一次例行回診，醫生竟告知癌細胞又復發，讓她錯愕不已，但只能打起精神面對，經紀人表示，余苑綺目前手上有3個廣告 、5支業配、10個電視通告等工作全數暫緩，以身體為主。

余苑綺是資深藝人余天、李亞萍疼愛的二女兒，2014年傳出噩耗，且一檢查就是直腸癌第3期，她歷經困難重重的12次化療，終於戰勝病魔，她與爸媽都在過程中受盡煎熬，但始終堅強。

沒想到2019年10月，余苑綺迎來寶貝兒子，產後回診竟發現直腸癌復發，還擴及肝、肺等部位，只能鼓起勇氣再度面對病魔，好不容易經歷多次化療才穩定，沒想到年前回診，癌症竟又復發。

(中時 )