余祥銓、冠志24日主持新網路節目《瘋一樣的男子》，兩人戴上拳套，努力揮拳。余祥銓努力瘦身，曝媽媽李亞萍對他超嚴格，每天都搜包，找到麥當勞就虧兒子：「你很瘦是不是？還吃呀。」所以他腳好了努力運動，現在79公斤。談到二姊余苑綺癌症復發，在肺部跟淋巴找到新腫瘤一事，他坦言全家年前就知道，當天他跑去二姊家，發現她在打麻將，「她心情沒有不好，為母則強，沒有大家想像這麼脆弱，慶幸她中間有半年的休息時間」。

余祥銓透露余苑綺24日出院，過年他一直陪著二姊打牌還有吃美食，「知道她平靜我才平靜，一開始我媽有點激動，但回家二姊很平靜，她已經開刀，23日就電燒處理肺了，因為疫情，只有老公去陪，爸爸昨天有去，爸爸說她出來牙齒都在發抖，她又嗎啡過敏，還是謝謝大家關心，她一定會趕快好起來」。

被問新年願望，余祥銓表示：「希望二姊身體健康，趕緊好起來，感情方面，如果二姊身體好了會考慮，沒避孕，有就生、就結，一切順其自然。」

(中時 )