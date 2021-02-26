風田跟著邱慧雯的腳步鋪設磚頭。（台視提供）

台視《綜藝3國智》最新一集，邀請邱慧雯和余祥銓闖關，與主持群角逐最後大獎16800元的機會。其中一關邱慧雯必須直視前方保持平衡，同組的風田必須及時為她舖上磚頭、踩磚前行，一開始風田蹲在一旁，等邱慧雯伸出腳後才放上磚塊，因為單腳站立，邱慧雯伸出雙手保持平衡，威廉笑著形容：「很像在看NBA的中場表演，民俗技藝那一類的。」

風田和邱慧雯一直抓不到彼此節奏，只好不斷回到起點重新開始。其他人為了阻止兩人過關，一旁不斷說風涼話企圖干擾，幸好風田臨危不亂，靈機一動跑到邱慧雯身後，跟著對方的腳步鋪設磚頭，但又因為角度，讓大家一陣驚呼，瑪麗要邱慧雯注意：「風田在妳跨下耶！」大家一方面佩服風田即時找到遊戲訣竅，又不忘開酸：「風田好噁心在幹嘛！」

邱慧雯拼得很起勁，但到了後面的關卡，體力大幅下滑，之後她和瑪麗2位女神須在雙腳懸空的狀態，把對方頭上小燈籠全打落才能獲勝，等於靠一隻手支撐全身重量。邱慧雯連玩2場，手早已沒力，最後一次和瑪麗對決時，整個人重心偏移，把頭上的小燈籠倒出一大半，先削弱自己大部分戰力。

瑪麗身形小巧靈活趁勢攻擊，不一會功夫就把邱慧雯擊敗，開心的和夥伴余祥銓用浮誇表情慶祝勝利。反觀邱慧雯慘敗，張立東笑稱：「妳是垃圾車嗎？怎麼自己通通倒出來？」黃豪平也問：「其實妳不想玩了對不對？」此時只見邱慧雯一臉狼狽，早已累到說不出話來，只好用無奈笑容解釋一切。節目內容將於本週六（27日）晚間8點播出。

(中時 )