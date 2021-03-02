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一名網友今（2）日在臉書社團中發出一段影片，只見影片中多位未成年孩童把微笑單車YouBike當成玩具，不僅將車舉起來在大力摔在地板上，還重複說著「X你娘」等髒話，一群屁孩「炫耀式」的較勁破壞方法，導致影片才曝光短短4小時，即在網上引發眾人暴怒。

一位網友2日在臉書社團《爆料公社二社》中轉貼一段45秒的Instagram影片，透過影片中可見畫面位於公園的溜冰場，有將近4名孩童騎著YouBike，但其中一名身穿白衣短褲的男生牽著腳踏車一邊跑向旁邊的欄杆，隨後即脫手將腳踏車大力的摔在欄杆上，一邊罵著，「X你娘」，而他一摔完後，影片的背景則爆出放肆的笑聲。

緊接著另一名全身黑衣的男生則在一旁騎著腳踏車繞行，隨後撞上一輛已經倒在地板上的腳踏車後跳車，並大力的把原本騎乘的車摔在地板上；過程中，方才穿白衣短褲的男孩則雙手高舉腳踏車，將其重重的砸在地上，一旁還有人叫囂說，「欸要練習一下」。

影片的最後一段，白衣短褲的男生踩在倒地的腳踏車前輪上，像是玩蹺蹺板一樣，在上頭不停跳躍，無辜的腳踏車不停受破壞，另名黑衣的男生則將腳踏車騎來白衣短褲男生的一旁，向丟垃圾般亂摔，畫面可見三輛腳踏車全疊在地面。

影片中的所有人均將破壞YouBike當作遊戲在玩樂，還將過程錄影下來，發布在個人的Instagram帳號炫耀，而現影片被外流，網友看了怒氣難平，紛紛大罵，「支持廠商告到底」、「肉搜，最好讓他們上新聞」、「出來面對，有本事破壞就要有本事面對」、「這個一定要賠償，而且還要父母陪同道歉」、「沒家教」、「拿無聊當有趣」、「為什麼現在年輕人都喜歡把自己犯罪證據拍下來呢」。

(中時新聞網)