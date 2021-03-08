台中市交通局2020年底推「iBike倍增計畫」將原iBike升級YouBike2．0，預計2年增加１千站，除保障民眾騎乘品質及安全性，也改善舊iBike站較少設置觀光景點缺失，藍營北屯區市議員沈佑蓮，爭取旱溪西路3段租賃站建置，從北屯到東區，讓民眾享受低碳鐵馬輕旅行。

國民黨北屯區市議員沈佑蓮說，過去iBike時代，據點大多集中在市區的學校、車站、醫院等，未來YouBike2．0，讓民眾享有1日生活圈，北屯區東山路1段旱溪西路3段（孩子國社區旁）微笑單車YouBike2．0將設置完成。

市議員沈佑蓮表示，旱溪西路3段單車站，可連接東山路上跟旱溪西路上的公車站讓下公車的民眾可轉騎單車往東到東山高中及大坑登山步道，往西到捷運四維國小站及太原火車站及高架橋下綠空廊道，往南至樂成宮媽祖廟，往北可到綠線捷運總站及好市多北屯店及旱溪自行車道。

沈佑蓮指出，北屯區熱門景點，包括，大坑步道、一德洋樓、台灣民俗文物館、粉紅橋等；東區則有大魯閣新時代、秀泰、南天宮、樂成宮等，都是台中市非常知名的熱門景點。

交通局指出，初期YouBike2．0優在軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門地點周邊設置，接著捷運綠線各車站設點優先，再以車站為中心佈設起訖點位，另觀光景點也將廣設，全市將有1329站，平均站與站間，約200至500公尺租賃更加便利，讓騎鐵馬的民眾，好借好還。

(中時 )