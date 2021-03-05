有網友分享好市多補貨桃姬梅酒，而這款熱銷飲品相當受歡迎，上架不久後就被掃空。(圖取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品種類多、份量足，還時常推出獨特商品，深受台灣民眾喜愛。日前有網友發現，好市多悄悄補貨一款梅酒，好喝程度讓自己一口氣買了6瓶，「內湖店，目前現貨充足」貼文發出後讓不少網友暴動，「多謝分享資訊」、「這個很好喝，超難買的快囤貨」。

原PO日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，他到好市多內湖店採購時，發現上架即被掃空的「桃姬梅酒」且補貨份量不少，讓他手刀了拿了6瓶後再拍下照片和網友分享，表示內湖店還有幾排的存貨，喜歡的民眾可能要盡快搶購。

據了解，這款桃姬梅酒來自日本，淡淡的果香味，深受不少女性喜愛。貼文發出後果然引起騷動，不少網友開始詢問各家分店是否有存貨，「請問有人知道中和店有嗎？」、「多謝分享，求新竹店」、「南崁呢？想知道」、「大台北地區求代購兩瓶，拜託謝謝」，根據網友回應，各家分店已陸續補貨，不過大家掃貨速度驚人，「下午補貨，我朋友晚上6點去都沒了，有看到2個人推車都滿的」。

此外，有想嘗鮮的民眾也在貼文底下詢問，「這種好喝嗎？」，而大多網友都狂推表示值得購入，「超好喝呢！之前去日本都會特別帶回來囤貨」、「好喝！我們開封前就放冰箱，冰冰的喝更好喝，而且第一瓶2天就喝完了」，不過也有網友反推，「太甜很恐怖」、「我覺得喝起來普普，香香的酒感不重，直接喝偏濃稠，加冰塊或氣泡水好一點」。

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(中時新聞網)