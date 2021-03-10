台中市政府推動「台中好宅」 舉辦好宅公共藝術計畫系列工作坊，委託公共藝術委託單位「好伴社計」帶領居民製作木製桌椅，將桌椅作為障礙賽的障礙物，在育賢好宅二樓公共廊道空間擺出賽道，舉行《作品驚魂記-ㄅㄨㄅㄨ障礙賽》扭扭車障礙賽，藉由趣味活動探索公共場域運用，並增進住戶感情。

住宅處表示，扭扭車障礙賽由市府及公共藝術委託單位好伴社計共同舉行，帶領居民一起打破對桌椅的使用想像，大人、小孩都玩得十分盡興，賽後也開放賽道讓小朋友帶家中的三輪車來玩；藉由趣味活動探索居住公共場域運用、增進住戶感情，帶給社宅居民不同的生活體驗。

住戶家長指出，受到高地價及高房價影響，集合式住宅無論是3房2廳或是2房2廳，屋內的活動空間都非常有限；尤其家中幼兒在室內玩耍，因受限於空間有限，經常會造成碰撞及受傷；透過一系列有規畫的設計及社宅互動，可展現新生活型態帶給居民不同生活體驗。

住宅處指出，市府將於3月20日至21日，在太平區育賢段好宅舉辦《宜安家，宜宴客》活動，展示推動好宅公共藝術計畫系列工作坊的成果；4月13日則在台中新時代凱擘影城舉辦《家常對話記錄片首映》紀錄推動工作坊歷程，歡迎大家前往觀賞。

(中時 )