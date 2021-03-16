吳珝陽戲劇角色多元。（伊林娛樂提供）

從模特兒轉型拍戲的伊林型男吳珝陽，除持續推出戲劇作品外，未忘情伸展台，去年全球疫情爆發前，登上紐約時裝週，今年也受邀臺北時裝週參與品牌DAMUR快閃走秀；近期參與YAHOO TV播出的網路微戲劇《我在追劇找世界》演出，死忠鐵粉將網址放在後援會IG主頁，大力宣傳，該劇在校園拍攝，已畢業多年的他，感觸很多，彷彿像看到年輕的自己。

吳珝陽的戲劇作品深獲粉絲喜愛，包括愛奇藝網劇《墜愛》中吊兒啷噹的見習月老、LINE TV《靈異街11號》的分屍犯、八大《我是顧家男》痞痞帥男等，重回校園拍戲，他直呼「有懷念校園生活的感覺」，加上對戲演員全是學生，讓他好像看到年輕的自己，「很乾淨、青澀又很有衝勁。」趁拍戲空檔，他一個人躺在操場上發呆，聽敲鐘聲、下課嘻鬧聲，「好童年、好青春，什麼事都不用煩惱，只要把書、功課顧好，大家說畢業後就會懷念以前讀書的生活，我覺得這句話是真的。」

吳珝陽在伊林與醒吾科大合作《我在追劇找世界》中，飾演因為講話無聊「被分手」的內向男學生，跟劇中角色相比，吳珝陽說，感情上他以前內向被動，現在會主動表達自己的感受跟想法，「我比較會有很多內心小劇場，太多的OS，去猜對方的情緒、想法，不敢太衝，因為怕有不是自己預料中的結果。

工作之外，私下吳珝陽喜歡攝影，他每年固定和好朋友到北海道度假，今年因疫情關係哪裡都去不了，索性規畫一個月一處「厲害景點」的台灣遊，深度了解台灣，他說北部景點幾乎都去過，接下來挑戰原始的景點旅遊，年前他從台北開車3小時到宜蘭坪溪古道，古道裡完全沒訊號，也沒有遊客，拍照超過癮，下一個景點會去合歡山拍櫻花鉤吻鮭，台東的嘉明湖也是口袋名單。他的IG幾乎都是他的攝影作品，今年他打算進階學習影像錄製，最近都在研究影音設備跟剪輯軟體，「想把影像提升到一定的水準，將來跟粉絲分享。」

(中時 )