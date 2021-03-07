大賣場或超市時常推出優惠或贈品來吸引買氣，不過一名女網友納悶，她在賣場看到同品牌的鮮奶，不過送的贈品卻是兩樣情，她表示，這兩瓶鮮奶保存期限明明一樣，為何只有其中一瓶附有贈品，對此，就有內行揭開真相。
女網友昨(6日)在臉書社團「路上觀察學院」上發文詢問，她在賣場採購時看到鮮奶區的一景象讓她相當疑惑，她發現同一品牌的鮮奶，上頭給出的贈品卻是兩樣情，只見左邊的鮮奶瓶身空空如也，而右邊的鮮奶則是附贈了4瓶小包裝的飲品，讓她相當不解。
她進一步說明，自己查看過兩瓶鮮奶的有效日期都一樣，「為什麼如此偏心，照片上看得到效期都一樣」，貼文發出後不少網友先是歪樓，「騎BWS的光泉鮮乳」、「帶小孩來上班不行嗎？」、「一條背帶可以背4個小的嗎，好危險」、「乳此偏心」、「阿姨要下班了，啊攏呼哩啦！」、「左邊爸爸，右邊媽媽」、「膠帶剩一些只能綁一罐鮮奶而已，所以就給他綁好綁滿」。
不過，就有內行人揭開真相，直指這是一種商業心理學手法，「每個都有就沒有比較，沒有比較就不會讓你買單，很厲害的商業心理學」、「這瓶買走後，阿姨會立馬幫你貼上福利品的，這是行銷方式」、「你買走右邊，店員就會再生出一個右邊」。此外，有同是賣場人員的網友回應，「這要看每個賣場人員的操作了，如果是我一定分散，不會只綁其中一瓶」。
文章來源：路上觀察學院
(中時新聞網)
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