一位男子趁著二二八連假前往台中與朋友見面，透過訂房網站訂了台中一間知名的連鎖商旅，入住的房間衛浴為乾濕分離，未料，他洗完澡後，一拉玻璃門，玻璃瞬間在眼前化成碎片，險險被玻璃碎片刺死，這場驚魂記在網路上掀起議論。

一位男子1日在論壇《Dcard》心情板發表一篇文章，標題寫下「我差點死在酒店浴室」，原PO表示，26日前往台中和友人聚餐，因結束時間較晚，便透過訂房網站下訂了一間評價不錯的連鎖旅館。

透過原PO所拍攝的房內配置可見，房間的衛浴設置為乾濕分離，使用一整片落地玻璃隔開衛浴，原PO分享，他在泡完澡準備步出浴室時，從內伸手輕輕拉了玻璃門一下，未料玻璃門瞬間化為碎片，噴濺滿地，並散在剛泡完澡的原PO身上，他餘悸猶存地說，「並不是倒下來才碎，是我拉門的一瞬間整塊就沒了」。

還原事發過程，原PO說當時他呆呆地站在原地，拿著僅存的門把手，好不容易穩住了身體，沒有因玻璃門碎掉而受驚嚇倒下，事後他忍痛踩著玻璃出來，在浴室外拿毛巾擦身體，但鮮血仍持續滴下，才趕快按下房間緊急求助按鈕，送醫後發現兩手撕裂傷，一共縫了4針，現在全身上下都是傷口，天天都要去醫院回診。

原PO事後補充解釋，目前仍留在同一間飯店養傷，飯店後續處理態度也讓他相當滿意，也表明會支付醫藥費以及各項交通雜支，承諾先讓原PO養好傷再談後續賠償，原PO強調，飯店工作人員對他的態度也非常好。

文章曝光網路後，如同電影「絕命終結站」的經歷在網上掀起討論，不少網友紛紛留言，「好驚悚……」、「天啊光這些照片就快嚇死我了......祝原PO早日康復」、「天哪好可怕……對玻璃門有陰影了」、「那種玻璃真的會自己爆掉，我家浴室的也是」。

(中時新聞網)