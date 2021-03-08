許多糖尿病患認為沒有不舒服，就不需要看醫生住院，因此對糖尿病漠視，不按時試測血糖，飲食還不節制，往往造成血糖失控。（吳建輝攝）

每3分鐘就一人罹患糖尿病，國內罹患糖尿病的民眾已經突破230萬人，以飛快的速度站上新國病的位置，但仍有許多民眾漠視，不少糖尿病患者指數都破表了，仍不願就醫，彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，糖尿病患者容易感覺到渴，但喝含糖飲料就像是飲鴆止渴，只會越喝越渴，不知不覺中越喝越多，讓糖尿病況越來越嚴重。

「口乾舌燥就是病症」廖曜磐表示，很多糖尿病患者都會說自己沒有病症，但其實口乾舌燥就是最典型的病症，許多民眾都不當一回事，還一直喝含糖飲料解渴，在他們看來，根本就是拿命在開玩笑，糖化血色素往往就在不知不覺中飆升。

彰化醫院衛教室個管師邱小佳也表示，糖尿病患者的糖化血色素至少要３個月抽血檢驗一次，若突飆升不外乎都是因喝含糖飲料所引起，像是個案71歲的施先生，原本穩定控制HbA1c在7以下，突然飆升到14.6，一問之下才知道喝了家裡冰箱的飲料，連續10天1天1瓶，沒想到這麼嚴重，還因此住進了醫院。

邱小佳說，許多民眾認為沒有不舒服，就不需要住院，因此對糖尿病漠視，不定試測血糖，飲食還不節制，往往造成血糖失控，嚴重一點不到40歲就要洗腎的民眾大有人在，數值一旦暴衝，會造成電解質失衡，代謝性酸中毒併發其他感染症，嚴重會神智不清、意識障礙、甚至昏迷。

廖曜磐就說，市售飲料為了口感加入糖，還有其他香料，讓人喝起來很舒服，不知不覺就喝入過量，糖尿病患者飲用絕對讓血糖直接飆升，除了糖尿病患者，一般民眾也容易過量，容易變成糖尿病的溫床，建議民眾口渴還是喝水最好，以免糖尿病找上門。

(中時 )