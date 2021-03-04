47歲李姓男子，購買鳳梨後當場大口吃，隨即覺得胸前有東西堵住，吞不下去，喝水也無法緩解不適，於是到南投醫院急診，由醫師以內視鏡治療，才將整塊約5乘6公分的鳳梨夾出。

南投醫院院長洪弘昌指出，李姓患者在享用鳳梨時，沒有細嚼就吞下，因此，進行內視鏡檢查時，發現整塊鳳梨卡在食道入口5公分處，距離口腔約22公分，卡在咽壁上，導致不適，因為在胸口上端，就在食道與氣管交接處附近，稍有不慎，會有窒息的可能。

洪弘昌表示，發生食物噎到意外時，應停止進食，實施哈姆立克急救法，並盡速就醫由專業醫師協助處理；切勿聽信坊間喝醋、吞飯等方法，如果自行處理不當，可能會讓食物卡得更深，更難取出，若不慎嗆進氣管，恐怕引起吸入性肺炎，甚至引發併發症。洪弘昌也提醒長者、幼童或吞嚥困難患者，進食應細嚼慢咽，家屬也要盡量在旁陪同，避免發生意外。

南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，鳳梨含有豐富的營養成分，例如幫助蛋白質分解的酵素、纖維及維生素，根據衛生福利部公布的食品營養成分資料庫顯示，每100公克鳳梨含熱量46卡、醣類11克、粗纖維1.4公克、還有維他命A、C、B1、B6、E及生物鹼等。

洪弘昌表示，鳳梨含有消化酵素，能夠幫助消化，還有水溶性纖維果膠等，可增加腸內有益菌活動及排便順暢，減少致癌物質和腸壁接觸時間，也是有助於腸道保健的水果，建議民眾選擇當季新鮮鳳梨，及多攝取新鮮蔬果。

(中時 )