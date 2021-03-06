▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

太驚人！台中某間燒烤店業者檢查監視器畫面時，驚見一位長髮女子擅自使用置放在騎樓的洗手台，逕自打開水龍頭，並使用擺放在一旁的洗碗精「洗頭」，影片曝光後，引起網友議論。

一位網友3日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，內文無奈地寫下，「用別人家的水和洗碗精洗頭最舒服了」，據了解，事發地點位於台中市某間燒烤店，業者查閱監視器時，發現在非營業時間時有民眾「登門洗頭」。

透過短短85秒的影片中可見，一名長髮披肩，穿著灰色上衣與牛仔褲的女子逕自走入騎樓上未營業的店家流理台。只見這位長髮女子將頭髮全撥往一側，下一秒竟直接在水槽低下頭，並打開水龍頭，將頭髮打濕，來回確認整頭秀髮都沾濕後，相當順手地朝右前方的洗碗精按壓了幾下，塗抹在頭髮上並搓揉出大量泡沫，接著再一一把泡沫洗淨。

長髮女子的洗髮流程相當熟練且順暢，但未經店家同意就隨意使用水龍頭與洗碗精，引起網友議論，不少網友紛紛留言，「這頭是跟碗一樣油嗎⋯」、「我倒覺得她蠻會洗頭的」；也有網友猜測事出必有因，「可能被鳥屎滴到頭，臨時借水洗頭吧」、「是不是中鳥屎」、「可能有不得已吧」、「頭髮好像黏到東西之類的」；但部分網友仍直言，「就算有困難 未經他人允許擅自使用都是不應該的」。

(中時新聞網)