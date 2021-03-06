直播主「鄉村天地直播台」6日直播台南廢墟探險，未料真的遇上大體。（翻攝臉書《鄉村天地直播台》）

臉書「鄉村天地直播台」6日直播台南廢墟探險，未料真的遇上大體，現場遺留遺書。（翻攝臉書《鄉村天地直播台》）

臉書專頁「鄉村天地直播台」今（6）日凌晨前往台南市一處廢墟直播探險，未料團隊人員打開廢墟中的門時，真的在裡頭撞見一具死亡半年以上的白骨，直播主則重複說著，「哇！遇到了！打電話給我老闆」，觀看直播的觀眾則狂刷，「一路好走」、「阿彌陀佛」。

臉書專業「鄉村天地直播台」6日凌晨在臉書進行直播，直播主與團隊前往台南市一間荒廢已久的房子，據當地人指稱，此地過去曾發生藏屍案件，直播主遂帶著初試啼聲的小鮮肉成員一探究竟。

而就在團隊成員突破一道白色塑膠門後，眼前的景象讓眾人為之瘋狂，該環境為男公廁，但地面上卻陳屍一具完整的大體，團隊成員不停的重複驚呼，「哇！遇到了！趕快打電話給我老闆！」瞬間掀起直播的高潮。

直播主為尊重死者，立刻提醒周邊成員切勿更動現場，僅以觀摩的方式解說，並同時連絡團隊其他成員，趕緊帶金紙來，以及拍照留存現場；直播主則透露，以這具大體化成白骨的現況，可推測至少已離世半年，另外死者身上脖子掛著大串佛珠，身旁還擺著金剛經，以及一個燃盡的炭盆以及煤渣。而在入口處的洗手檯面也發現到死者的遺書，鏡頭帶到上頭寫著「善心人士啟」，一旁還擺放著身分證以及駕照，直播主初估死者為男性，身高至少175公分。

直播主看著大體陳屍現場也不禁感嘆說，「人離開了，真的什麼也帶不走」；觀眾也不停寫下留言，直說，「阿彌陀佛」、「一路好走」、「還好他遇見你們」、「大哥會感謝的」、「好心會有好報」。據了解，台南市歸仁分局警員已到場處理，後續交由警方進一步調查。

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